Анонсирован компактный ноутбук-слайдер

Компания GPD официально анонсировала новое поколение игрового ноутбука-слайдера GPD Win. Новинка выглядит как консоль, а работает на базе процессора Intel 11-го поколения.
Ноутбук оснащен 5,5-дюймовым сенсорным экраном. Что интересно, технические особенности GPD Win зависят от цвета модели. Так, ноутбук в серебристом исполнении получил четырехъядерный процессор Intel Core i7-1165G7 с 8 потоками и максимальной тактовой частотой 4,7 ГГц.
В то же время, черная модель оснащена Intel Core i5-1135G7 с максимальной частотой 4,2 ГГц. Обе версии имеют 16 ГБ оперативной памяти LPDDR4X и SSD на 1 ТБ. Помимо прочего, GPD Win оборудован контроллерами, что делает новинку похожей на Nintendo Switch. Причем в правый геймпад компания добавила сканер отпечатков пальцев для разблокировки.
GPD Win 3 на базе Intel Core i7 оценили в 899 долларов, тогда как модель с Core i5 стоит около 799 долларов.
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