Итальянские банки начали эксперименты с цифровым евро

Ассоциация банков Италии (ABI), насчитывающая 700 финансовых учреждений, объявила о начале тестирования цифровой валюты центробанка (CBDC).
В ходе эксперимента объединение планирует изучить техническую реализацию идеи и «новые услуги с добавленной стоимостью», которые станут возможны благодаря программируемому характеру технологии.
“Цель инициативы состоит в том, чтобы способствовать общественному обсуждению [CBDC] и поддержать итальянские банки в их разработке”, — заявили в ABI.
Тестирование разделено на две части. Первая посвящена модели инфраструктуры и возможности реализации, вторая — оценке того, как программируемость может обеспечить варианты использования, отличающие CBDC от существующих платежных систем.
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