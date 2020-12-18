Итальянские банки начали эксперименты с цифровым евро

Ассоциация банков Италии (ABI), насчитывающая 700 финансовых учреждений, объявила о начале тестирования цифровой валюты центробанка (CBDC).

В ходе эксперимента объединение планирует изучить техническую реализацию идеи и «новые услуги с добавленной стоимостью», которые станут возможны благодаря программируемому характеру технологии.

“Цель инициативы состоит в том, чтобы способствовать общественному обсуждению [CBDC] и поддержать итальянские банки в их разработке”, — заявили в ABI.

Тестирование разделено на две части. Первая посвящена модели инфраструктуры и возможности реализации, вторая — оценке того, как программируемость может обеспечить варианты использования, отличающие CBDC от существующих платежных систем.