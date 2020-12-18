Онлайн кредита уже недостаточно, клиенты требуют кредит realtime

Кредиты, которые в Украине принято называть кредитами онлайн на карту, во многих странах имеют другое назначение, а соответственно и название.

PayDay Loan (кредит до зарплаты). Главной целью таких кредитов является получение небольшой суммы на несколько дней с минимумом усилий. PayDay Loan выдают тем, кто регулярно получает заработную плату, но в какой-то из месяцев денег не хватило.

Так случилось, что в Украине основными преимуществами онлайн займов, стали простота и скорость оформления, а не получение средств до зарплаты. Поэтому в Украине PayDay Loan более известны под названием кредит онлайн в интернете.

Как отмечает операционный директор компании «Мистер Мани» Андрей Матвийчук: «Мы видим, что значительная доля, так называемых кредитов до зарплаты, выдается совсем не до запрпаты. Кредиты пользуются спросом у клиентов, которые имеют нерегулярные и немалые доходы.

Это могут быть IT-специалисты, таксисты, фрилансеры. Тоесть, те категории работников, которые получают существенные доходы и не живут от зарплаты до зарплаты. Для таких людей главное быстро получить деньги. Следует отметить и тот факт, что такие клиенты очень не любят, не то что общаться с менеджером отделения, а даже общаться по телефону. Максимум, что для них приемлемо, это переписка в мессенджерах».

Понимая потребности данного сегмента, компания Mister Money постоянно усовершенствует сервис realtime кредитования.

На сегодняшний день, в компании автоматизированы не просто все процессы, а 101% всех процессов. Регистрация, заполнение анкеты на сайте www.mrmoney.com.ua, принятие решения по кредиту, выдача средств на карту – это все не требует человеческого вмешательства со стороны компании. И это хорошо, как для клиента, так и для компании, так как позволяет организовать работу сервиса MrMoney 24 * 7 * 365.

Риски.

Важнейшим элементом выдачи кредита в режиме realtime, конечно же является система принятия решения.

Как отмечает ИТ директор компании Виталий Бачинский, система MrMoney сразу проектировалась на базе AI (искусственного интеллекта). И как показали тесты, автомат принимает решение гораздо правильнее, чем человек. В результате, такой неприятный элемент для клиента, как верификатор, отсутствует.

Автоматизированная система, не просто умеет применять готовые скоринг-модели, а также, в онлайн режиме выявлять отклонения и самостоятельно принимать соответствующие решения. Например, если система заметит нетипично большое количество обращений из одного города, то в течение рабочего дня, она сообщит об этом администратора, а ночью временно ограничит выдачи кредитов для клиентов из подозрительного города.

Юзабилити.

Что же такое кредит realtime для заемщика и в чем его отличие от онлайн кредита?

Хотя в Украине интернет-кредиты и получили название онлайн, но часто кредит онлайн далеко не равно получению средств онлайн.

Заемщик сильно разочаровывается, когда после заполнения анкеты, система просит загрузить сканы документов, которых просто может не быть под рукой. Или же, после 15 минут заполнения заявки, система попросит подождать звонка менеджера. А средства нужны на сейчас.

Сервис кредитования MrMoney уже предоставляет возможность получения средств в режиме реального времени realtime своим клиентам. Тоесть, без отрыва от экрана телефона или компьютера.