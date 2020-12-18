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У Зеленского похвастались, что "Большая стройка" - главное позитивное событие года

У Зеленского похвастались, что "Большая стройка" - главное позитивное событие года

93% опрошенных украинцев назвали программу “Большая стройка”, инициированную президентом Зеленским, главным позитивным событием 2020 года.

Об этом сообщает Офис президента со ссылкой на результаты опроса, проведенного Фондом “Демократические инициативы” совместно с Киевским международным институтом социологии.

“Согласно опросу, такого мнения придерживается подавляющее большинство респондентов (93%).

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Кроме того, событиями 2020 года украинцы назвали эпидемию коронавируса, весенний карантин, войну на Донбассе. Но все эти явления негативно оценили от 94,8% до 100% респондентов”, – говорится в сообщении.

Отмечается, что исследование проводилось с 5 по 13 декабря 2020 года во всех регионах Украины, кроме оккупированных территорий Крыма и Донецкой и Луганской областей.

Опрос провели методом личного интервью face-to-face среди 2004 респондентов в возрасте от 18 лет. Статистическая погрешность выборки не превышает 3,3%.

По материалам Економічна Правда
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