У Зеленского похвастались, что "Большая стройка" - главное позитивное событие года

93% опрошенных украинцев назвали программу “Большая стройка”, инициированную президентом Зеленским, главным позитивным событием 2020 года.
Об этом сообщает Офис президента со ссылкой на результаты опроса, проведенного Фондом “Демократические инициативы” совместно с Киевским международным институтом социологии.
“Согласно опросу, такого мнения придерживается подавляющее большинство респондентов (93%).
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Кроме того, событиями 2020 года украинцы назвали эпидемию коронавируса, весенний карантин, войну на Донбассе. Но все эти явления негативно оценили от 94,8% до 100% респондентов”, – говорится в сообщении.
Отмечается, что исследование проводилось с 5 по 13 декабря 2020 года во всех регионах Украины, кроме оккупированных территорий Крыма и Донецкой и Луганской областей.
Опрос провели методом личного интервью face-to-face среди 2004 респондентов в возрасте от 18 лет. Статистическая погрешность выборки не превышает 3,3%.
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