Мобильные операторы повышают тарифы

С начала 2021 года мобильные операторы «Киевстар», Vodafone и Lifecell повысят цены на некоторые тарифные планы.

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Стоимость тарифа “Безлим”, который предлагает “Киевстар”, с 1 января вырастет почти вдвое – с 95 грн/мес. до 175 грн/мес. В пакет войдут: неограниченный доступ к интернету, объем исходящих звонков и сообщений по Украине – до 200 мин. и 200 смс.

Тарифы для контрактных абонентов, пользующихся услугами 3 года и больше, также изменятся.

С 28 декабря самый простой тариф Vodafone 4G Smart XS подорожает с 35 грн до 45 грн. В пакет входит 1 Гб интернета, 100 мин. по Украине. Поднимутся тарифы и в других пакетах. Vodafone Smart S – до 85 грн – 5 Гб и 200 минут. Vodafone 4G Smart M – до 130 грн – 9 Гб и 300 мин.

С 13 января 2021 года произойдут изменения в условиях некоторых тарифных планов Lifecell. Для тарифов “Лайфхак”, “Интернет Жара”, “Железная двадцатка”, “4 безлимит 2019”, “Жара GO”, “Жара GO PLUS” , “Комфорт” изменят стоимость пакетов услуг на 4 недели/30 дней.

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