ДТЭК анонсировал строительство зеленых станций в ЕС в 2021 году

ДТЭК осуществит первые пилотные проекты строительства солнечных и ветровых электростанций в странах ЕС в 2021 году.

Об этом сообщил генеральный директор компании Максим Тимченко во время презентации стратегии компании до 2030 года.

«Сегодня в очень активной фазе проработки наших инвестиций в европейские страны, и я убежден, что в 2021 году у нас будут первые пилотные проекты по строительству ветро- и солнечной генерации в ЕС. ВИЭ – это один из драйверов нашего расширения за пределами Украины”, – сказал он.

По его словам, ДТЭК намерен стать одной из крупнейших компаний по установленной мощности ВИЭ в Украине и ЕС.