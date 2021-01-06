ДТЭК анонсировал строительство зеленых станций в ЕС в 2021 году

ДТЭК осуществит первые пилотные проекты строительства солнечных и ветровых электростанций в странах ЕС в 2021 году.
Об этом сообщил генеральный директор компании Максим Тимченко во время презентации стратегии компании до 2030 года.
«Сегодня в очень активной фазе проработки наших инвестиций в европейские страны, и я убежден, что в 2021 году у нас будут первые пилотные проекты по строительству ветро- и солнечной генерации в ЕС. ВИЭ – это один из драйверов нашего расширения за пределами Украины”, – сказал он.
По его словам, ДТЭК намерен стать одной из крупнейших компаний по установленной мощности ВИЭ в Украине и ЕС.
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