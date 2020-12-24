0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 1 0

Hyundai представил более доступную версию огромного кроссовера Palisade Calligraphy

Hyundai представил более доступную версию огромного кроссовера Palisade Calligraphy

Покупатели семиместного кроссовера Hyundai Palisade 2021 модельного года в более роскошной комплектации Calligraphy, теперь могут купить версию авто с передним приводом. Новинка получила более доступную цену, по сравнению с другими исполнениями Hyundai Palisade Calligraphy.

Hyundai Palisade 2021 модельного года в более роскошной комплектации Calligraphy поступил в продажу еще летом этого года, став самой топовой версией семиместного кроссовера. Но выполнение Calligraphy стоит недешево – цены на нее начинаются с отметки в 47 750 долларов, что на 2600 долларов дороже, чем комплектация Limited, ранее выполнявшая роль флагманской версии модели.

Hyundai представляет новый и более доступный вариант кроссовера Palisade Calligraphy. Как сообщает зарубежный автомобильный сервис CarsDirect (эта новость также подтверждена представителем Hyundai), вскоре начнутся продажи переднеприводной версии премиального авто.

Что еще более важно, она будет стоить на 1700 долларов дешевле, чем версия Palisade Calligraphy с автоматическим полным приводом AWD.

Выполнение Palisade Calligraphy выглядит несколько иначе, чем другие версии кроссовера. Речь идет о несколько иной фальшрадиаторной решетке, которая получила треугольные элементы, а также обновленный бампер. Боковые зеркала заднего вида также оснащены фонарями. Задняя часть получила акцентное освещение и сверхширокий светодиодный центральный стоп-сигнал. Что еще более важно, кроссовер получил 20-дюймовые колесные диски со сложным и асимметричным дизайном.

Новый Palisade Calligraphy FWD будет выглядеть так же, как и версия AWD, хотя некоторые функции модели AWD, естественно, будут отсутствовать. К ним относятся снежный режим и контроль торможения на спуске.

По материалам MMR
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Технологии&Авто
Смотри также
Весь рынок:Технологии&Авто
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.