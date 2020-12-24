Hyundai представил более доступную версию огромного кроссовера Palisade Calligraphy

Покупатели семиместного кроссовера Hyundai Palisade 2021 модельного года в более роскошной комплектации Calligraphy, теперь могут купить версию авто с передним приводом. Новинка получила более доступную цену, по сравнению с другими исполнениями Hyundai Palisade Calligraphy.

Hyundai Palisade 2021 модельного года в более роскошной комплектации Calligraphy поступил в продажу еще летом этого года, став самой топовой версией семиместного кроссовера. Но выполнение Calligraphy стоит недешево – цены на нее начинаются с отметки в 47 750 долларов, что на 2600 долларов дороже, чем комплектация Limited, ранее выполнявшая роль флагманской версии модели.

Hyundai представляет новый и более доступный вариант кроссовера Palisade Calligraphy. Как сообщает зарубежный автомобильный сервис CarsDirect (эта новость также подтверждена представителем Hyundai), вскоре начнутся продажи переднеприводной версии премиального авто.

Что еще более важно, она будет стоить на 1700 долларов дешевле, чем версия Palisade Calligraphy с автоматическим полным приводом AWD.

Выполнение Palisade Calligraphy выглядит несколько иначе, чем другие версии кроссовера. Речь идет о несколько иной фальшрадиаторной решетке, которая получила треугольные элементы, а также обновленный бампер. Боковые зеркала заднего вида также оснащены фонарями. Задняя часть получила акцентное освещение и сверхширокий светодиодный центральный стоп-сигнал. Что еще более важно, кроссовер получил 20-дюймовые колесные диски со сложным и асимметричным дизайном.



Новый Palisade Calligraphy FWD будет выглядеть так же, как и версия AWD, хотя некоторые функции модели AWD, естественно, будут отсутствовать. К ним относятся снежный режим и контроль торможения на спуске.