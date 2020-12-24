Hyundai останавливает производство на заводе в Южной Корее

Корейская автомобильная компания Hyundai заявила о временной остановке предприятия в городе в Асан, Южная Корея. Завод не будет работать в течение восьми рабочих дней.

«График работы завода “Асан” корректируется в конце года и в сезон новогодних праздников, чтобы обеспечить стабильные объемы производства», – говорится в сообщении производителя.

Известно, что на предприятии запланированы работы по настройке производственных линий для выпуска электрокаров, сказал источник, знакомый с этим вопросом.

Ранее сообщалось, что Hyundai может снять с продаж электрический кроссовер Hyundai Kona.