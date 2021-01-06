Ученые разработали солнечные батареи с высокой эффективностью

Ученые из ЕС совершили прорыв в разработке солнечных батарей, предложив новейшую конструкцию из двух материалов – кремния и перовскита. Общая эффективность преобразования света в электричество составила более 29%, а стоимость производства при этом не изменилась.

Научная работа с описанием исследования и результатами эксперимента опубликована в авторитетном журнале Science. В теоретической части исследования рассматриваются перспективы повышения эффективности действующих технологий производства солнечных панелей. Материалы со структурой перовскита не первый год привлекают внимание ученых как альтернатива кремнию. Однако фотоэлектрические преобразователи этого типа получаются либо токсичными при разрушении, либо недостаточно эффективными. При этом они все равно могут быть существенно дешевле кремниевых солнечных батарей.

Авторы описываемой научной работы подобрали необходимые химические соединения для такой батареи. Свои теоретические рассуждения они проверили на экспериментальном образце. Фотопреобразователь выдавал стабильное напряжение в 1,92 вольта и продемонстрировал эффективность 29,15%. При этом активный слой сохранил характеристики на 95% во время испытаний продолжительностью 300 часов.

В будущих исследованиях ученые планируют решить несколько прикладных и теоретических задач. Во-первых, еще во время работы над этой статьей у команды появилось несколько идей повысить эффективность фотопреобразователя. А во-вторых, необходимо наладить технологический процесс производства и проверить, насколько легко его можно реализовать в промышленных масштабах.