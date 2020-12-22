С 1 января увеличиваются выплаты военным

Украинским военным с 1 января 2021 года увеличиваются выплаты после заключения первого контракта с ВСУ.
Об этом сообщает Armyinform.
С начала этого года единовременный бонус после заключения первого контракта с ВСУ будут выплачивать в таких размерах:
Инфографика: armyinform.com.ua
Кто имеет право на получение выплат:
Единоразовое пособие не выплачивают лицам, уволенным с военной службы по контракту, в случае повторного принятия на военную службу.
Выплата единоразовой денежной помощи осуществляется по рапорту военнослужащего после вступления в силу первого контракта, назначения на должность и вступления в исполнение обязанностей по должности на основании приказа командира части, а не военкоматом во время призыва на военную службу.
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