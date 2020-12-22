С 1 января увеличиваются выплаты военным

Украинским военным с 1 января 2021 года увеличиваются выплаты после заключения первого контракта с ВСУ.

Об этом сообщает Armyinform.

С начала этого года единовременный бонус после заключения первого контракта с ВСУ будут выплачивать в таких размерах:

лицам рядового состава – восемь прожиточных минимумов для трудоспособных лиц, установленных законом на 1 января календарного года (2 270 грн) – в сумме 18 160 грн;

лицам сержантского и старшинского состава девять прожиточных минимумов – 20 430 грн;

лицам офицерского состава десять прожиточных минимумов – 22 700.



Инфографика: armyinform.com.ua

Кто имеет право на получение выплат:

лица, принимаемые на должности рядового состава сроком на 3 года;

лица, принимаемые на должности сержантского и старшинского состава сроком на 3 года и больше;

лица, принимаемые на военную службу по контракту лиц офицерского состава на 1 год и более;

лица, которые подписали контракт сроком на 5 лет и больше, среди военнослужащих, назначенных на должности лиц сержантского и старшинского состава, лиц офицерского состава после окончания высших военных учебных заведений, военных учебных подразделений высших учебных заведений (подготовка которых осуществляется по государственному заказу) при условии вступления в исполнение обязанностей по этим должностям.

Единоразовое пособие не выплачивают лицам, уволенным с военной службы по контракту, в случае повторного принятия на военную службу.

Выплата единоразовой денежной помощи осуществляется по рапорту военнослужащего после вступления в силу первого контракта, назначения на должность и вступления в исполнение обязанностей по должности на основании приказа командира части, а не военкоматом во время призыва на военную службу.

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