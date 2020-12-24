Потеряют ли украинцы деньги - "Слуга народа" оценила риски пенсионной реформы

После введения в Украине второго уровня пенсионной системы государство будет принимать меры, которые обеспечат сохранение пенсионных накоплений людей.

Об этом в эфире телеканала “Украина 24” заявила народный депутат от “Слуги народа” Галина Третьякова, комментируя пенсионную реформу в Украине.

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По словам “Cлуги народа”, есть несколько уровней гарантии сохранения накоплений.

“В первую очередь это уровень гарантий, которые создает государство. Его называют надзором за финансовыми учреждениями, которые занимаются пенсионными накоплениями. Обычно его называют пруденциальный надзор. Это наблюдение, когда финансовый регулятор предполагает, что может быть уменьшение стоимости активов, и применяет меры воздействия в то время, когда уменьшается стоимость накопленных активов и денег, денежной массы, на которую могут быть преобразованы такие активы”, – рассказала Третьякова.

Еще одним механизмом сохранения пенсионных накоплений нардеп назвала Фонд гарантирования вкладов.

“Мы думаем, что нам нужно распространять влияние Фонда гарантирования вкладов. Сумма, которая должна покрывать, должна быть одинакова в банковской среде и негосударственном пенсионном накоплении”, – отметила она.

Но главной гарантией сохранности средств Третьякова назвала право людей самим распоряжаться своими накоплениями:

“Первый механизм – что каждый человек, который является владельцем таких накоплений, занимается сам инвестициями. Это будет собственность человека, который будет инвестировать и выбирать компанию по управлению активами, и будет следить за тем, чтобы процент был больше, чем инфляция”.

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