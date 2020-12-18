Госгеонедра впервые выставила на аукцион участок с залежами золота

Госгеонедра впервые выставила на электронные торги участок с залежами руд золота – Желтоводскую площадь (Днепропетровская область), ее площадь составляет более 1000 га.
Об этом сообщает пресс-служба Госгеонедр.
Отмечается, что аукцион состоится 23 декабря в системе Прозорро.Продажи в режиме реального времени.
“Желтоводская площадь расположена в Днепропетровской области. Ее площадь составляет более 1000 га. На ней определены ресурсы руды и промышленное содержание золота и ниобия (сопутствующего полезного ископаемого). Участок предлагается инвесторам для геологического изучения и опытно-промышленной разработки сроком на 5 лет. Стартовая стоимость лота – 4,48 млн грн”, – говорится в сообщении.
Кроме золотоносного лота, Госгеонедра выставила на аукционы 5 участков с залежами подземных вод, 4 – янтаря, 1 – марганцевых руд, 1 – коалина и 1 – опоки.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Зеленский рассказал, что будет следующим шагом "Большой стройки"10 ч. назад - 1926 13
Гарантированную сумму вкладов надо поднимать из-за инфляции - НБУВчера, 21:00 - 1824 8
Tesla введет ежемесячную предоплату на автопилотВчера, 13:22 - 1156 6
"Датагруп" покупает 100% акций оператора Volia6 ч. назад - 801 4
Зеленский рассказал, что будет следующим шагом "Большой стройки"10 ч. назад - 1926 13
Как молодым семьям получить беспроцентный кредит на строительство жилья (инфографика)6 ч. назад - 1611 1
Bugatti выпустила бриллиантовые часы по цене суперкара McLaren (фото)21 ч. назад - 1245
На сайте Нафтогаза отныне можно мониторить цены на газ в Украине и Европе12 ч. назад - 1231 2
Курс наличного доллара9 ч. назад - 1199
Китай запустил ракету Long March 8 с пятью спутниками10 ч. назад - 93
"Укрзализныця" показала обновленные пассажирские вагоны (фото)18.12.2020, 12:10 - 2248
В Израиле предложили необычный способ борьбы с коронавирусом15.12.2020, 12:10 - 3502 2
Великобритания начала массовую вакцинацию против COVID-19 (фото)08.12.2020, 16:10 - 1845 2
Американцы создали автомобиль с солнечной зарядкой (видео)07.12.2020, 12:17 - 1968