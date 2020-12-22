Каким будет курс доллара на начало 2021 года: прогноз экспертов

За неделю с 14 по 21 декабря доллар укрепился на 1,3% с 27,87 грн до 28,22 грн/$1. В то же время евро подорожал на 1,6% с 33,88 грн до 34,43 грн за евро.

В общем ослабление гривны обусловлено низким объемом предложения валюты на межбанке и давлением на валютный рынок со стороны иностранных компаний. Об этом сообщили эксперты в еженедельном экономическом обзоре Ukraine Economic Outlook.

Кроме того, из-за того, что валюту активно скупают и банки, то доллар может продолжить рост до 28,3 грн за $1.

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По словам экспертов, нет никаких причин, почему гривна может остаться выше 28,1-28,3 за доллар.

Нерезиденты продолжают наращивать портфель гривневых ОВГЗ через покупку на вторичном рынке. Хотя они уже реализовали валюту под данные покупки до конца декабря. Возобновление инвестиций состоится только ближе к середине января.

По прогнозам, в январе-феврале на валютном рынке будет наблюдаться профицит валюты. Это поможет гривне вернуться в коридор 27,7-28,2 грн за доллар.

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