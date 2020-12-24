Раритетный компьютер Apple I и схемы к нему продали на аукционе за $1,3 млн (фото)

На днях аукционная компания RR Auction продала компьютер Apple I 1976 года выпуска и рукопись Стива Возняка со схемами и инструкциями к первому компьютеру Apple, передает издание macrumors.com.

Рукопись, датированная 1975 годом, состоит из 23-х страниц и включает 5 страниц схем, 6 фотокопий с заголовками “Bus Sources”, “System Timing”, “Display”, “Sync Timing & Adr. Gen” и “Timing”, руководство по программированию на 12-ти листах. За нее заплатили $630 272.

Стив Возняк лично подтвердил подлинность документов.

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“Записи стоит датировать 1975 годом. Это мои собственные оригинальные схемы прототипа нашего компьютера и инструкции по программированию. На схемах даже видна моя техника макетирования: красным я помечал места соединений после того, как впаивал провода. Прототип я собрал вручную, еще когда работал в Hewlett-Packard, где занимался разработкой портативных калькуляторов”, — прокомментировал Стив.



Фото: Фокус

Компьютер Apple I 1976 года выпуска в хорошем состоянии ушел с молотка за $736 862. В распоряжении у покупателя теперь буду находиться кассетный интерфейс Apple, руководства по эксплуатации, блок питания, клавиатура Datanetics, монитор Sanyo 1976 года, кассетный плеер Panasonic и коробка Apple I, подписанная лично Возняком. Все оригинальное и подлинное.

Как отметил Бобби Ливингстон, исполнительный вице-президент RR Auction, рынок вещей Стива Джобса и всего, что связано с историей марки Apple, до сих пор не иссяк. Например, в марте за $458 тыс. был продан компьютер Apple I в рабочем состоянии. В июле 2019 года хорошо сохранившееся оригинальное руководство пользователя Apple I было продано за $12 тыс. А в 2017-ом компьютер Apple I купили за $100 тыс.