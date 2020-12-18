Минцифры запустило платформу с данными об украинской IT-экосистеме

Украинский IT-рынок имеет ряд конкурентных преимуществ и большой потенциал. Сейчас, согласно оценке различных источников, в Украине насчитывается от 3 до 5 тысяч IT-компаний. Однако, к сожалению, отсутствует точная статистика и единственная база, которая бы содержала информацию обо всей экосистеме Украины.
Об этом сообщает пресс-служба правительства.
Для того чтобы наглядно показать мощь украинской IT-экосистемы, сделать ее видимой, измеряемой и действенной, Министерство цифровой трансформации Украины сегодня запустило уникальную платформу 360 Tech Ecosystem Overview.
360 Tech Ecosystem Overview — это онлайн-портал для поиска бизнес-информации об ІТ-компаниях, людях, инвесторах и в целом всей технологической экосистеме Украины. Собранная информация содержит данные о текущем развитии ІТ-компаний, информацию об учредителях и лицах на руководящих должностях, классификацию компаний по индустриям, инвестициях и финансировании, слияниях и поглощениях, новости компаний и тенденции в отрасли.
Цель проекта – собрать самую полную базу команд и продуктов, создаваемых украинцами, и дать больше прозрачности и продвижения Украине как современной и креативной стране. В рамках проекта были объединены уже имеющиеся базы от USF, DOU, LIFT99, We_Challenge, Center42, UNIT.City и другие.
Платформа будет постоянно обновляться и наполняться новыми проектами. К апрелю 2021 года портал будет полностью заполнен.
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