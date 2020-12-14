Как получить компенсацию, если травмировались на улице во время гололеда

Может ли человек, который поскользнулся и травмировался на улице, получить компенсацию за свои ушибы и переломы? Кто должен нести ответственность за состояние дорог? Ответили в Министерстве юстиции Украины.
“Согласно законодательству Украины, каждый имеет право на возмещение за счет государства или органов местного самоуправления материального и морального ущерба, причиненного незаконными решениями, действиями или бездеятельностью органов государственной власти, органов местного самоуправления, их должностных и служебных лиц при осуществлении ими своих полномочий”, – говорится в сообщении.
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Самое главное в случаях возмещения ущерба – доказать вину физического или юридического лица, вследствие действий или бездействия которых вы получили травму, ведь в соответствии со статьей 1166 Гражданского кодекса Украины, лицо, причинившее ущерб, освобождается от его возмещения, если оно докажет, что ущерб причинен не по его вине.
Так, если «падение» произошло на территории обслуживания вашего ЖЭКа, целесообразно сформулировать претензию и направить ее заказным письмом с уведомлением на адрес конторы, которая отвечает за эксплуатацию участка, на котором вы упали.
В письме следует указать, что вы рассчитываете на компенсацию в срок до определенной даты, а также приложить к письму копии документов, подтверждающие изложенные обстоятельства.
*Если балансодержатель не признает своей вины и отказывается компенсировать причиненный ущерб, вы имеете право обратиться в суд с иском о возмещении ущерба, причиненного увечьем, иным повреждением здоровья (как материального, так и морального) по вашему зарегистрированному месту жительства или пребывания или по месту причинения ущерба.
Что делать, если вы упали, идя по улице:
Какое возмещение вы можете получить:
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