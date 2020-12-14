Как получить компенсацию, если травмировались на улице во время гололеда

Может ли человек, который поскользнулся и травмировался на улице, получить компенсацию за свои ушибы и переломы? Кто должен нести ответственность за состояние дорог? Ответили в Министерстве юстиции Украины.

“Согласно законодательству Украины, каждый имеет право на возмещение за счет государства или органов местного самоуправления материального и морального ущерба, причиненного незаконными решениями, действиями или бездеятельностью органов государственной власти, органов местного самоуправления, их должностных и служебных лиц при осуществлении ими своих полномочий”, – говорится в сообщении.

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Самое главное в случаях возмещения ущерба – доказать вину физического или юридического лица, вследствие действий или бездействия которых вы получили травму, ведь в соответствии со статьей 1166 Гражданского кодекса Украины, лицо, причинившее ущерб, освобождается от его возмещения, если оно докажет, что ущерб причинен не по его вине.

Так, если «падение» произошло на территории обслуживания вашего ЖЭКа, целесообразно сформулировать претензию и направить ее заказным письмом с уведомлением на адрес конторы, которая отвечает за эксплуатацию участка, на котором вы упали.

В письме следует указать, что вы рассчитываете на компенсацию в срок до определенной даты, а также приложить к письму копии документов, подтверждающие изложенные обстоятельства.

*Если балансодержатель не признает своей вины и отказывается компенсировать причиненный ущерб, вы имеете право обратиться в суд с иском о возмещении ущерба, причиненного увечьем, иным повреждением здоровья (как материального, так и морального) по вашему зарегистрированному месту жительства или пребывания или по месту причинения ущерба.

Что делать, если вы упали, идя по улице:

вам необходимо обратиться в местный совет с целью получения информации о предприятии, в том числе коммунальном, учреждении или организации, ответственных за содержание тротуара в надлежащем состоянии на месте вашего падения, и также совершать вышеуказанные действия;

ответчиком по данному делу также могут быть городской совет, к полномочиям которого относится обеспечение содержания в надлежащем состоянии улиц, в том числе тротуаров, а также Государственное агентство автомобильных дорог Украины в случае совмещения дороги государственного значения с улицей города, в зависимости от того, на чьем балансе находится данная улица.

Какое возмещение вы можете получить:

в соответствии со статьей 152 Кодекса Украины Об административных правонарушениях Украины, нарушение государственных стандартов, норм и правил в сфере благоустройства населенных пунктов, правил благоустройства территорий населенных пунктов − влекут за собой наложение штрафа от 340 до 1 360 грн на граждан и на должностных лиц, граждан – субъектов предпринимательской деятельности − от 850 до 1700 грн.

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