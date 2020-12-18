Ликвидатор банка Жеваго отсудил у его же компании более 180 млн грн

Хозяйственный суд Киева своим решением от 26 ноября 2020-го частично удовлетворил иск Фонда гарантирования вкладов (ФГВФЛ) в лице ликвидатора банка “Финансы и кредит” к фармкомпании “Киевмедпрепарат”.

Об этом свидетельствует запись в госреестре. Решение было обнародовано 17 декабря.

Суд постановил взыскать с компании 183,7 млн грн долгов по кредитному договору. Прито, что фонд в требованиях указывал сумму в 206,6 млн грн.

Истец сослался на ненадлежащее исполнение ответчиком условий заключенного между сторонами договора от 16 декабря 2008-го о мультивалютной кредитной линии. Речь идет о нарушении договоренности своевременного и полного возврата кредитных средств и уплаты других платежей. В результате компания накопила задолженность в указанной сумме.

Отметим, что “Киевмедпрепарат” связывают с бизнесменом Константином Жеваго, который контролировал банк “Финансы и кредит”.

Ранее, в октябре 2020-го, Нацбанк отсудил у Жеваго недвижимость в центре столицы. Верховный суд отказался удовлетворить кассационную жалобу бизнесмена, оставив без изменений предыдущие судебные решения, которыми был удовлетворен иск НБУ.