Ликвидатор банка Жеваго отсудил у его же компании более 180 млн грн

Хозяйственный суд Киева своим решением от 26 ноября 2020-го частично удовлетворил иск Фонда гарантирования вкладов (ФГВФЛ) в лице ликвидатора банка “Финансы и кредит” к фармкомпании “Киевмедпрепарат”.
Об этом свидетельствует запись в госреестре. Решение было обнародовано 17 декабря.
Суд постановил взыскать с компании 183,7 млн грн долгов по кредитному договору. Прито, что фонд в требованиях указывал сумму в 206,6 млн грн.
Истец сослался на ненадлежащее исполнение ответчиком условий заключенного между сторонами договора от 16 декабря 2008-го о мультивалютной кредитной линии. Речь идет о нарушении договоренности своевременного и полного возврата кредитных средств и уплаты других платежей. В результате компания накопила задолженность в указанной сумме.
Отметим, что “Киевмедпрепарат” связывают с бизнесменом Константином Жеваго, который контролировал банк “Финансы и кредит”.
Ранее, в октябре 2020-го, Нацбанк отсудил у Жеваго недвижимость в центре столицы. Верховный суд отказался удовлетворить кассационную жалобу бизнесмена, оставив без изменений предыдущие судебные решения, которыми был удовлетворен иск НБУ.
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