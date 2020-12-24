0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 67 0

Продажу антибиотиков исключительно по е-рецепту могут могут ввести с апреля 2021 года

Продажу антибиотиков исключительно по е-рецепту могут могут ввести с апреля 2021 года

Министерство здравоохранения планирует ввести продажу антибиотиков исключительно по электронным рецептам с апреля 2021 года.

Об этом сказал министр здравоохранения Максим Степанов во время брифинга.

“Глобально мы считаем, что все антибиотики должны продаваться исключительно по электронным рецептам. Мы разрабатываем сейчас модуль, планируем, что с 1 апреля он начнет работать. Сначала он начнет работать с инсулинами, с препаратами для иммуносупрессии и наркосодержащими препаратами. А следующим шагом будут антибиотики исключительно по электронным рецепту”, – сказал Степанов.

Читайте также: Программу Доступные лекарства хотят расширить

Сейчас, по словам министра, в условиях существующей нормативно-правовой базы Минздрав усиливает контроль отпуска лекарств в аптеках. Так, Государственной службе по лекарственным средствам и наркотическим веществам было поручено проведение контрольных мероприятий.

“Например, те рецепты, которые хранятся сейчас в бумажном виде, должны храниться в аптечных учреждениях в течение одного года, чтобы Гослекслужба могла провести проверку отпуска соответствующих антибиотиков”, – пояснил Степанов.

По материалам Espreso.tv
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.