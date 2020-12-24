Продажу антибиотиков исключительно по е-рецепту могут могут ввести с апреля 2021 года

Министерство здравоохранения планирует ввести продажу антибиотиков исключительно по электронным рецептам с апреля 2021 года.

Об этом сказал министр здравоохранения Максим Степанов во время брифинга.

“Глобально мы считаем, что все антибиотики должны продаваться исключительно по электронным рецептам. Мы разрабатываем сейчас модуль, планируем, что с 1 апреля он начнет работать. Сначала он начнет работать с инсулинами, с препаратами для иммуносупрессии и наркосодержащими препаратами. А следующим шагом будут антибиотики исключительно по электронным рецепту”, – сказал Степанов.

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Сейчас, по словам министра, в условиях существующей нормативно-правовой базы Минздрав усиливает контроль отпуска лекарств в аптеках. Так, Государственной службе по лекарственным средствам и наркотическим веществам было поручено проведение контрольных мероприятий.

“Например, те рецепты, которые хранятся сейчас в бумажном виде, должны храниться в аптечных учреждениях в течение одного года, чтобы Гослекслужба могла провести проверку отпуска соответствующих антибиотиков”, – пояснил Степанов.