Заемщики банка «Аркада» могут реструктуризировать долги по ипотеке

Уже более 190 заемщиков АО АКБ «Аркада» выразили желание воспользоваться программой реструктуризации задолженности по ипотечным кредитам физических лиц, введенной Фондом гарантирования вкладов физических лиц.

Об этом сообщает пресс-служба ФГВФЛ.

Что за программа? Она позволяет заемщикам, имеющим кредит, обеспеченный ипотекой (дом, квартира или иная недвижимость), выполнить свои обязательства перед банком на условиях более выгодных, чем те, которые предусмотрены его кредитным договором. Воспользовавшись ею, должник может существенно снизить финансовую нагрузку и сохранить свою положительную кредитную историю.

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“Фонд приглашает и других добросовестных заемщиков банка «Аркада», у которых есть ипотечный кредит и которым небезразлична их репутация, принять участие в программе реструктуризации и использовать предоставленные им возможности. Ведь это существенно облегчит должнику выполнение взятых на себя обязательств”, – говорится в сообщении.

Больше о преимуществах и условиях программы реструктуризации можно узнать на сайте Фонда в разделе «Заемщикам», а также из наших предыдущих публикаций – по ссылке.

Напомним, что воспользоваться условиями реструктуризации могут все физические лица – заемщики банков, которые ликвидируются Фондом, в том числе клиенты банка «Аркада», у которых имеется задолженность по кредитным договорам, обеспеченным ипотекой.

Заемщики банка «Аркада» могут узнать о состоянии кредитной задолженности, возможности и условиях реструктуризации в отделении банка по адресу ул. Ольгинская, 3, г. Киев. Консультацию по вопросам реструктуризации можно получить, позвонив на «Горячую линию» Фонда гарантирования вкладов»: 0-800-308-108 (бесплатно со стационарных и мобильных телефонов в пределах Украины), (044) 333-36-55 (согласно тарифам сети) и банка «Аркада»: + 380 (044) 254-22-22.