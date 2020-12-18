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Украина не будет закрывать авиасообщение с Великобританией вслед за рядом других стран

Украина не будет закрывать авиасообщение с Великобританией вслед за рядом других стран

Кабинет министров Украины решил не закрывать авиасообщение с Великобританией.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

“У нас с британцами визовый режим, что уже ограничивает количество пассажиров между нашими странами. Сейчас рейсы выполняются преимущественно для возвращения украинцев с учебы из-за границы домой на рождественские каникулы”, – отметил он.

По словам Криклия, правительство Украины будет вести мониторинг ситуации с COVID-19 в Великобритании и в случае необходимости изменит это решение.

Напомним, посольство Украины в Великобритании рекомендует украинцам временно воздержаться от поездок в Лондон и юго-восточную Англию из-за обнаруженного там мутировавшего штамма коронавируса.

Справка Finance.ua:

  • Премьер Британии Борис Джонсон объявил о введении локдауна для части Англии и отмене обещанных послаблений на Рождество в связи с выявлением нового штамма коронавируса, который на 70% заразнее, чем обычный.
  • Кроме Великобритании, выявления такого штамма подтвердили в Нидерландах, Дании и Италии.
  • Ряд стран Европы объявили о временном запрете рейсов из Великобритании.
По материалам Економічна Правда
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