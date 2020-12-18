Украина не будет закрывать авиасообщение с Великобританией вслед за рядом других стран

Кабинет министров Украины решил не закрывать авиасообщение с Великобританией.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

“У нас с британцами визовый режим, что уже ограничивает количество пассажиров между нашими странами. Сейчас рейсы выполняются преимущественно для возвращения украинцев с учебы из-за границы домой на рождественские каникулы”, – отметил он.

По словам Криклия, правительство Украины будет вести мониторинг ситуации с COVID-19 в Великобритании и в случае необходимости изменит это решение.

Напомним, посольство Украины в Великобритании рекомендует украинцам временно воздержаться от поездок в Лондон и юго-восточную Англию из-за обнаруженного там мутировавшего штамма коронавируса.

Справка Finance.ua:

Премьер Британии Борис Джонсон объявил о введении локдауна для части Англии и отмене обещанных послаблений на Рождество в связи с выявлением нового штамма коронавируса, который на 70% заразнее, чем обычный.

Кроме Великобритании, выявления такого штамма подтвердили в Нидерландах, Дании и Италии.