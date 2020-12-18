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Рейтинг МФО, в которых удобно брать деньги на новогодние праздники

Рейтинг МФО, в которых удобно брать деньги на новогодние праздники

Новогодние праздники дорого обходятся украинцам. Необходимо и на стол “накрыть”, и про подарки для близких не забыть. Соответственно, в праздничный период всегда нужны деньги. И если вы задумались о кредите в МФО, хотим напомнить, что на Finance.ua существует рейтинг микрофинансовых организаций Украины.. Сегодня мы обновили данные по микрофинансовым организациям.

🚀 Что это за рейтинг? Наш рейтинг отображает качество обслуживания компаний, выдающих онлайн-кредиты на карту. Мы сравнили компании и определили, у кого этот процесс организован лучше, чем у других. Их мы оценивали по 6 ключевым критериям:

  • доступность и актуальность информации на сайте – критерий «Сайт»;
  • наличие BankID;
  • поддержка пользователей – критерий «Поддержка»;
  • количество каналов погашения займа – критерий «Погашение»;
  • наличие программ лояльности – критерий «Бонусы и скидки».

🧐 Стоит отметить, что недавно мы полностью пересмотрели один из критериев, а именно «Юридические данные и ответы на часто задаваемые вопросы». Клиентам важно знать, что компания, у которой они планируют взять заем – работает легально, а также ознакомиться с условиями кредитования заранее.

Именно поэтому мы оценили наличие на сайте свидетельства о регистрации, правил кредитования, шаблона кредитного договора и платежных реквизитов компании, поставив за каждый из них по 1,25 балла.

Принимая решение о получении кредита, будущий клиент также хочет узнать о том, как будет происходить этот процесс, а потом и погашение или пролонгация кредита. Мы оценили, насколько удобно будет получить ответы на эти вопросы. По 0,5 балла компания получала за наличие информации о получении, погашении и пролонгации кредита в справочном блоке, а также в отдельных разделах в основном меню или на главной странице сайта компании.

Ровно 1 балл был присвоен за выведение всех интересующих вопросов в отдельный блок “Вопросы и ответы”/“Справка”, а также еще 1 балл организация получала за наличие в этом блоке другой информации, кроме перечисленных выше вопросов.

Участники рейтинга. Также мы повторно пересмотрели первые 10 результатов Google по запросу “онлайн-кредит на карту” и добавили таким образом 6 МФО. Вернули несколько МФО, которых ранее исключали, т.к. они временно не выдавали кредиты. Так что в этом квартале до рейтинга включены 60 компаний, которые выдают микрокредиты.

Вот что у нас получилось в итоге – встречайте обновленный рейтинг МФО от Finance.ua:

Рейтинг микрофинансовых организаций Украины 🏆

По материалам Finance.UA
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