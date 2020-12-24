Xiaomi запатентовала смартфон с «бесконечным» экраном и выдвижной камерой

Представленный ранее смартфон Xiaomi Mi Mix Alpha получил необычную конструкцию — его дисплей фактически обёрнут вокруг корпуса, оставляя свободной лишь небольшую полоску для размещения модуля камеры. Согласно сетевым источникам, новая разработка компании будет ещё более оригинальной — на этот раз экран будет полностью занимать обе стороны гаджета.
В базе данных Всемирной организации интеллектуальной собственности (WIPO) был обнаружен патент Xiaomi на новый смартфон. Согласно приложенным к документации рендерам, внешне аппарат напоминает концептуальный Mi Mix Alpha, но экран новинки будет охватывать всю площадь корпуса за исключением верхней и нижней граней.
Фото: 4pda.ru
На верхнем торце устройства разместятся выдвижной блок камеры с тремя датчиками, кнопка включения, а также отверстие для микрофона. Нижний торец на рендерах не продемонстрирован, но предположительно там будут находиться разъём USB Type-C для зарядки, ещё один микрофон и решётка динамика.
Пока неизвестно, будет ли запатентованный смартфон запущен в массовое производство. Подробные спецификации устройства регулятор также не сообщает.
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