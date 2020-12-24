0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 62 0

Xiaomi запатентовала смартфон с «бесконечным» экраном и выдвижной камерой

Xiaomi запатентовала смартфон с «бесконечным» экраном и выдвижной камерой

Представленный ранее смартфон Xiaomi Mi Mix Alpha получил необычную конструкцию — его дисплей фактически обёрнут вокруг корпуса, оставляя свободной лишь небольшую полоску для размещения модуля камеры. Согласно сетевым источникам, новая разработка компании будет ещё более оригинальной — на этот раз экран будет полностью занимать обе стороны гаджета.

В базе данных Всемирной организации интеллектуальной собственности (WIPO) был обнаружен патент Xiaomi на новый смартфон. Согласно приложенным к документации рендерам, внешне аппарат напоминает концептуальный Mi Mix Alpha, но экран новинки будет охватывать всю площадь корпуса за исключением верхней и нижней граней.


Фото: 4pda.ru

На верхнем торце устройства разместятся выдвижной блок камеры с тремя датчиками, кнопка включения, а также отверстие для микрофона. Нижний торец на рендерах не продемонстрирован, но предположительно там будут находиться разъём USB Type-C для зарядки, ещё один микрофон и решётка динамика.

Пока неизвестно, будет ли запатентованный смартфон запущен в массовое производство. Подробные спецификации устройства регулятор также не сообщает.

По материалам 4PDA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Технологии&Авто
Смотри также
Весь рынок:Технологии&Авто
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.