Вместо «пальчиков»: в Японии хотят ввести идентификацию по кровеносным сосудам

Японские компании разработали метод идентификации личности по рисунку кровеносных сосудов ладони.
Как передает Укринформ, об этом сообщает NHK.
В октябре компания Hitachi выпустила специальное устройство, которое считывает рисунок кровеносных сосудов на пальцах человека.
Эти данные связываются с информацией о кредитной карте пользователя через сервис облачных вычислений, позволяющий совершать покупки без кошелька или смартфона.
Компания Hitachi предлагает отелям внедрить эту технологию для регистрации жильцов.
В то же время компания-стартап Normee, штаб-квартира которой находится в Токио, разработала систему, которая идентифицирует лицо по линиям и форме кровеносных сосудов ладони, используя для этого снимок, сделанный с помощью планшета или смартфона. Компания намерена использовать эту систему для осуществления платежей.
По словам Хонда Ая, руководителя группы исследований и разработок компании, система имеет множество применений, поскольку для ее работы не нужно никакого специального оборудования.
Считается, что сфальсифицировать рисунок кровеносных сосудов сложнее, чем отпечатки пальцев, поскольку они находятся внутри организма.
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