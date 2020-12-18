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Вместо «пальчиков»: в Японии хотят ввести идентификацию по кровеносным сосудам

Вместо «пальчиков»: в Японии хотят ввести идентификацию по кровеносным сосудам

Японские компании разработали метод идентификации личности по рисунку кровеносных сосудов ладони.

Как передает Укринформ, об этом сообщает NHK.

В октябре компания Hitachi выпустила специальное устройство, которое считывает рисунок кровеносных сосудов на пальцах человека.

Эти данные связываются с информацией о кредитной карте пользователя через сервис облачных вычислений, позволяющий совершать покупки без кошелька или смартфона.

Компания Hitachi предлагает отелям внедрить эту технологию для регистрации жильцов.

В то же время компания-стартап Normee, штаб-квартира которой находится в Токио, разработала систему, которая идентифицирует лицо по линиям и форме кровеносных сосудов ладони, используя для этого снимок, сделанный с помощью планшета или смартфона. Компания намерена использовать эту систему для осуществления платежей.

По словам Хонда Ая, руководителя группы исследований и разработок компании, система имеет множество применений, поскольку для ее работы не нужно никакого специального оборудования.

Считается, что сфальсифицировать рисунок кровеносных сосудов сложнее, чем отпечатки пальцев, поскольку они находятся внутри организма.

По материалам УКРИНФОРМ
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