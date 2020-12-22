Наследство надо заслужить: Минсоцполитики хочет защитить стариков от незаботящихся родственников

Министерство соцполитики предлагает старикам заключать с государством контракт на лучшую жизнь в обмен на квартиру, если старика бросили собственные родственники.

О нюансах предлагаемого законопроекта пишет сайт “Сегодня”.

Минсоцполитики разработало законопроект, в котором прописали: если человек не заботился о своем престарелом родственнике, унаследовать просто так его имущество ему уже не разрешат. Сначала обяжут компенсировать все расходы, которые понесло государство на содержание этого дедушки или этой бабушки в доме для престарелых людей.

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Также если старики живут у себя дома сами без ухода родственников, а соцработники наведываются к ним, – таких родственников хотят обязать компенсировать государству расходы на содержание, а уже тогда разрешать оформлять наследство.

Хотя ситуации могут быть очень разные, говорит адвокат Владимир Клим. Бывает, что племянники помогают престарелому родственнику, но тот все равно может обращаться и к соцслужбам. А еще бывает, что дети у старика – наркозависимые или алкоголики.

В своем законопроекте Минсоцполитики предлагает еще и разрешить государству заключать договоры со престарелыми людьми. Суть такова: мы вас обеспечиваем до смерти, а квартира ваша потом становится государственной собственностью.

Подопечные соцслужб от идеи не в восторге. Да и юристы и нотариусы видят в такой идее много рисков – за стариками может начаться целая охота. Возможно, идея эта и хорошая, но прописать все надо очень четко, и контроль за такими договорами должен быть очень тщательный. Люди, нуждающиеся в уходе, часто не понимают, а то и вообще физически не видят, что подписывают. И злоупотреблять этим – очень легко.

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