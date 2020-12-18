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Зеленский анонсирует "глобальную" судебную реформу со следующего года

Зеленский анонсирует "глобальную" судебную реформу со следующего года

Президент Владимир Зеленский заявил, что в следующем году Украина начнет реализацию глобальной реформы судебной системы. По его словам, сейчас Украина “воюет” с некоторыми судьями Конституционного Суда.

Об этом Зеленский сказал в интервью The New York Times, опубликованном на сайте президента.

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Он назвал суды “больным местом в Украине”.

“Сейчас есть Высший антикоррупционный суд, сейчас мы воюем с некоторыми судьями Конституционного Суда, которые хотят разрушить антикоррупционную структуру в Украине. У них ничего не получится. Мы все это переформатируем. И следующий большой шаг – это глобальная судебная реформа в Украине, которую мы начнем воплощать со следующего года”, – сказал Зеленский.

По материалам РБК-Украина
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