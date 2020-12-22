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Philips купит производителя оборудования для диагностики сердечных заболеваний за $2,8 млрд

Philips купит производителя оборудования для диагностики сердечных заболеваний за $2,8 млрд

Royal Philips NV согласилась купить американскую компанию BioTelemetry Inc. за $2,8 млрд, чтобы расширить производство носимых кардиомониторов. Как сообщает Bloomberg, голландская компания расширяет свою деятельность на растущем рынке средств ухода за больными на дому.

Акционеры компании BioTelemetry получат $72 за акцию наличными, говорится в заявлении Philips, что на 17% больше цены закрытия четверга.

Ввиду пандемии коронавируса, спрос на оборудование Philips, позволяющее врачам и медсестрам оказывать удаленную помощь в реальном времени через облачные сервисы, растет. Голландская компания ожидает, что покупка BioTelemetry увеличит рост продаж и маржу прибыли в 2021 году.

Акции Philips выросли на 2,4% до 45,07 евро по состоянию на 9:54 в Амстердаме.

Основная часть продаж BioTelemetry приходится на оборудование для диагностики и мониторинга сердечных заболеваний, а аналитика данных на основе искусственного интеллекта используется для выявления аномалий. По данным Philips, этот рынок стоит более $3 млрд и продолжает расти.

Пандемия существенно повысила инвестиционную привлекательность вложений в телемедицину.

Как сообщалось, Lyra Health, цифровая платформа, которая объединяет пациентов, нуждающихся в лечении ментального здоровья, и специалистов, подала документы на получение финансирования серии E в $175 млн при оценке в $2,25 млрд.

По материалам Mind
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