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Крупнейшие кредиторы Украины: НБУ составил рейтинг стран

Крупнейшие кредиторы Украины: НБУ составил рейтинг стран

Национальный банк Украины (НБУ) обнародовал данные о внешней задолженности украинских предприятий по состоянию на 30 сентября 2020 года. На первом месте среди кредиторов традиционно находится Кипр.

Об этом сообщается на сайте НБУ.

По данным НБУ, общий объем долга частного сектора в конце III квартала 2020 года составляет 20 762 млн долларов (без еврооблигаций и кредитов, предоставленных под гарантию правительства).

В географическом разрезе наибольшая доля долга приходится на Кипр – 21 785 млн долларов. Далее следуют:

Великобритания – 5966 млн долл.,

Нидерланды – 2449 млн долл.,

Люксембург – 1564 млн долл.,

Германия – 1481 млн долл.,

Британские Виргинские Острова – 1414 млн долл.,

США – 1256 млн долл.,

Российская Федерация – 1107 млн ​​долларов.

Напомним, по состоянию на конец III квартала 2020 года, крупнейшим иностранным инвестором в Украине был Кипр. Компании, зарегистрированные в этой стране, инвестировали в Украину 15,494 млрд долларов. На втором месте – Нидерланды (10,261 млрд долларов), на третьем – Швейцария (3,083 млрд долларов).

В течение III квартала 2020 года валовой внешний долг Украины вырос на 0,2 млрд долларов до 122,8 млрд долларов. Относительно ВВП долг увеличился до 81,0% с 78,61% на конец II квартала.

По материалам РБК-Украина
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