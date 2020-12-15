Vodafone второй раз за год поднимает стоимость тарифов

Оператор мобильной связи Vodafone начал рассылать информацию об увеличении стоимости «специальных» предоплаченных тарифов Vodafone 4G Smart, пишет internetua.

Рост стоимости во всех трех тарифах состоится накануне нового года, 28 декабря 2020 года.

«Есть сообщения об изменениях. Из-за роста затрат на поддержку и развитие сети мы вынуждены пересмотреть стоимость услуг. Но тарифы останутся самыми дешевыми (или одними из самых дешевых) с таким наполнением», – отметили в Vodafone Украины.

Следовательно, стоимость тарифа Vodafone 4G Smart XS повышается с 35 грн/месяц до 45 грн/мес, наполнение при этом остается прежним. В случае с тарифом Vodafone 4G Smart S стоимость повышается с 65 грн/месяц до 85 грн/месяц, при этом название тарифа меняется на Vodafone 4G Smart S+, а в пакете будет не 5 ГБ предоплаченного трафика, а 6 ГБ. И, наконец, стоимость тарифа Vodafone 4G Smart M возрастет с 110 грн/месяц до 130 грн/месяц без изменения наполнения.

Напомним, что подключение к тарифам Vodafone 4G Smart возможно только для абонентов, которые получили специальное предложение.

Предыдущая волна повышения тарифов Vodafone 4G Smart прошла в начале текущего года – 27 февраля 2020 года.