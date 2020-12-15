По информации на 12:20, размещенной в сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Куплю USD” меньше, чем “Продам” (25,915 млн грн и 27,522 млн грн соответственно).

Количество актуальных предложений “Продам” больше, чем “Куплю” (38 и 32), максимальный курс продажи доллара 31,00 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 27,92-27,93 гривен за доллар.

На текущее время в Сервисе присутствуют 70 активных заявок по доллару на сумму 53,437 грн.

За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере.

*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.



Вниманию ПРОДАВЦОВ – 7 лучших заявок “Куплю”:

27,9500 – 20 000

27,9500 – 30 000

27,9500 – 100 000

27,9500 – 24 999

27,9500 – 40 000

27,9400 – 20 000

27,9300 – 33 333

Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:

27,9200 – 10 000

27,9400 – 20 000

27,9500 – 10 000

27,9500 – 10 000

27,9600 – 10 000

27,9600 – 30 000

27,9700 – 39 000

Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 27,9852 грн.

Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 27,9233 грн.

*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.

**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.



Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.

Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.

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