Бюджет образования-2021: большая часть из 140 миллиардов пойдет на зарплаты учителей

На образование и науку в 2021 году предусмотрено почти 140 млрд грн, большая часть из них – на зарплаты педагогов.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования и науки.

“В Госбюджете на 2021 год Министерству образования и науки Украины предусмотрены расходы в объеме 139,5 млрд грн, что на 26,6 млрд грн больше, чем в 2020 году. В основном это средства на увеличение заработной платы с 1 января на 20% и с 1 декабря 2021 года – на 8,4%”, – говорится в сообщении.

Из указанной суммы общегосударственные расходы (субвенции) составляют 103,7 млрд грн, что на 20,1 млрд грн больше, чем в прошлом году:

образовательная субвенция (заработные платы педагогов) – 99,65 млрд грн (в 2020 году – 80,9 млрд грн);

субвенция на создание учебно-практических центров профессионального образования – 0,15 млрд грн (в 2020 году – 0,1 млрд грн);

субвенция на предоставление государственной поддержки лицам с особыми образовательными потребностями – 0,5 млрд грн (в 2020 году – 0,5 млрд грн);

субвенция на обеспечение общего среднего образования «Новая украинская школа» – 1,42 млрд грн (0,4 млрд грн – повышение квалификации педагогов, 1,02 млрд грн – закупка средств обучения и оборудования) (в 2020 году было использовано 1,06 млрд грн на закупку средств обучения и оборудования);

субвенция на реализацию программы «Состоятельная школа для лучших результатов» – 1,0 млрд грн (в 2020 году – 0,5 млрд грн).



Инфографика: МОН

Также предусмотрена новая субвенция объемом 1,0 млрд грн на мероприятия, направленные на борьбу с острой респираторной болезнью COVID-19 и ее последствиями во время учебного процесса в учреждениях общего среднего образования.