Бюджет образования-2021: большая часть из 140 миллиардов пойдет на зарплаты учителей

На образование и науку в 2021 году предусмотрено почти 140 млрд грн, большая часть из них – на зарплаты педагогов.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования и науки.
“В Госбюджете на 2021 год Министерству образования и науки Украины предусмотрены расходы в объеме 139,5 млрд грн, что на 26,6 млрд грн больше, чем в 2020 году. В основном это средства на увеличение заработной платы с 1 января на 20% и с 1 декабря 2021 года – на 8,4%”, – говорится в сообщении.
Из указанной суммы общегосударственные расходы (субвенции) составляют 103,7 млрд грн, что на 20,1 млрд грн больше, чем в прошлом году:
Инфографика: МОН
Также предусмотрена новая субвенция объемом 1,0 млрд грн на мероприятия, направленные на борьбу с острой респираторной болезнью COVID-19 и ее последствиями во время учебного процесса в учреждениях общего среднего образования.
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