Для региональных аэропортов из госбюджета выделят 2,4 миллиарда - Криклий

В 2021 году Министерство инфраструктуры продолжит работу по модернизации региональных аэропортов, в частности на их развитие направят 2,4 млрд грн из государственного бюджета.
Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий на брифинге по развитию аэропортов в 2021 году.
“В государственном бюджете на 2021 год мы получили 2,4 млрд грн финансирования на следующие аэропорты: 1,4 млрд грн будет направлено на строительство нового аэродрома в Днепре.., еще 1 млрд грн – на аэропорты в Ровно, Херсоне и Виннице” – сказал Криклий.
Министр также поделился величайшими достижениями в сфере строительных работ в аэропортах за 2020 год: завершение 1-го пускового комплекса второй очереди строительства в аэропорту Одессы; начало строительных работ в аэропорту Днепра; старт подготовительных работ по проектированию нового аэропорта в Закарпатье.
Кроме этого, Криклий поблагодарил власти Запорожья, которые собственными силами модернизировали аэропорт и в этом году открыли новый пассажирский терминал.
“В Одессе планируем начать третью очередь строительства. Сейчас определяемся с источниками финансирования. Наша стратегия предусматривает работы по модернизации 5-6 аэропортов ежегодно в зависимости от объемов финансирования. Поэтому в планах на 2022-й – Черновцы, Сумы, Полтава и Черкассы. Так, чтобы за несколько лет большинство региональных аэропортов в Украине работали”, – подчеркнул министр.
Криклий отметил, что развитие региональных аэропортов и внутренних перевозок являются приоритетами Мининфраструктуры на ближайшие годы.
«Авиация больше всего пострадала от коронакризиса, но со временем объемы перевозок возобновятся. И мы готовим региональные аэропорты к активной работе», – сказал глава министерства.
В Мининфраструктуры сообщили, что сейчас в Днепре завершается этап подготовительных работ стоимостью 12 млн грн.
На территории, где будет новая взлетно-посадочная полоса, выполнены геодезические изыскания, разработаны траншеи под электросети и спецсвязь, проложены коммуникации. Такие меры были необходимы, чтобы действующая полоса продолжала функционировать в течение всего периода строительства.
Также до конца года будет завершена процедура оценки воздействия объекта на окружающую среду. Параллельно строится новый терминальный комплекс с пиковой пропускной способностью до 1000 пассажиров в час.
“В Херсоне и Виннице необходима реконструкция взлетно-посадочной полосы, а в Киеве – рулежной дорожки и перрона. Также нужно установить светосигнальное и радиотехническое оборудование, привести периметровое ограждение в соответствие с требованиями авиационной безопасности”, – говорится в сообщении.
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