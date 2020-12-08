Портфель ОВГЗ нерезидентов вырос на 3,5 млрд грн

Объем инвестиций нерезидентов в гривневые облигации внутреннего государственного займа вырос на 3,45 млрд грн после аукциона 15 декабря.

Об этом сообщил аналитик инвестгруппы ICU Михаил Демкив.

«На 3451 млн грн вырос портфель гривневых ОВГЗ нерезидентов после аукциона во вторник. Вполне вероятно, что эта сумма еще возрастет в следующие несколько дней», – написал он.

По данным аналитика, кроме банков, которые в основном купили эти ОВГЗ, увеличение портфеля наблюдается у других юридических лиц и физических лиц.

«Плюс 433 млн грн от населения позволило увеличить портфель физлиц сразу на 18%. Изменения по валютным ОВГЗ увидим уже в завтрашней статистике», – отметил он.

На аукционе 15 декабря Минфин продал ОВГЗ на рекордные 51,4 млрд грн. Ценные бумаги были номинированы в гривне, евро и долларах.

В декабре объем инвестиций нерезидентов в ценные бумаги Минфина рекордно вырос впервые с начала пандемии COVID-19.

Нерезиденты увеличили портфель ОВГЗ сразу на 1,87 млрд грн – до 76,83 млрд грн.