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Бюджет Киева в этом году недополучил 5 миллиардов — Кличко

Бюджет Киева в этом году недополучил 5 миллиардов — Кличко

В 2020 году бюджет Киева недополучил пять миллиардов гривен поступлений.

Об этом заявил Киевский городской голова Виталий Кличко во время отчета о работе за 2020 год.

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“Бюджет нашего города увеличивался с 2015 до 2019 года, в этом году мы недополучили примерно 5 млрд грн, и бюджет, мы видим, уменьшился. 3 млрд грн – это недополучение поступлений от НДФЛ”, – сказал Кличко.

По его словам, в 2020 году больше всего средств было направлено на образование, здравоохранение, социальную защиту, культуру и спорт.

Мэр сообщил, что наибольшее финансирование получила сфера образования – 21,8 млрд грн, здравоохранение – 8 млрд грн. Сфера социальной защиты получила 4,7 млрд грн.

По материалам УКРИНФОРМ
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