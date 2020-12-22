Алименты на детей-2021: какими будут новые суммы с 1 января

С 1 января 2021 года размеры алиментов на детей останутся без изменений. Эти выплаты зависят от прожиточного минимума, а он с 1 января также останется без изменений, поскольку вырос с 1 декабря.
Рост прожиточного минимума и, соответственно, алиментов на детей в 2021 году запланирован с 1 июля и 1 декабря, пишет ТСН.
Семейный кодекс Украины (ч. 2 ст. 182) предусматривает различные размеры алиментов на детей, которые должны быть определены решением суда. В частности, минимальный гарантированный размер алиментов на одного ребенка должен составлять не менее 50% прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста.
50-процентный минимальный гарантированный размер алиментов на одного ребенка с 1 января 2021 года (остался на уровне 1 декабря 2020 года):
50-процентный минимальный гарантированный размер алиментов на одного ребенка с 1 июля 2021 года:
50-процентный минимальный гарантированный размер алиментов на одного ребенка с 1 декабря 2021 года:
В то же время, если плательщик алиментов имеет достаточный заработок, то по решению суда устанавливается минимальный рекомендованный размер алиментов на одного ребенка в размере 100% прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста.
100-процентный минимальный гарантированный размер алиментов на одного ребенка с 1 января 2021 года (остался на уровне 1 декабря 2020 года):
100-процентный минимальный гарантированный размер алиментов на одного ребенка с 1 июля 2021 года:
100-процентный минимальный гарантированный размер алиментов на одного ребенка с 1 декабря 2021 года:
Напомним, общий прожиточный минимум на одно лицо в расчете на месяц с 1 января 2021 года составит 2189 гривен. Ближайший рост предусмотрен летом – с 1 июля прожиточный минимум составит 2294 гривны. А с 1 декабря вырастет до 2393 гривен.
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