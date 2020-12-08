Цена биткойна пробила исторический максимум

За последние сутки цена первой криптовалюты выросла на 5%, недельный прирост составил более 10%.
16 декабря цена самой популярной в мире криптовалюты — биткойн — впервые в истории преодолела отметку в $20 042.
По данным портала CoinMarketCap, который рассчитывает среднюю цену криптовалют на более чем 20-ти биржах, по состоянию на 15:49 по Киеву цена биткойна увеличилась на 4,75%, до 20 175 долларов, а на крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance — на 5,24%, до 20 327 долларов.
В то же время, на бирже Bitstamp котировки в моменте выросли до $20 620.
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