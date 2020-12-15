Chevrolet анонсировала новый электрокар Bolt EUV (фото)

Тизерная кампания Chevrolet Bolt EUV 2022 года продолжается, поскольку компания предлагает нам взглянуть на переднюю часть кроссовера.
Компания Chevrolet продолжает подогревать интерес к своей новинке, выпуская новые тизерные изображения. На этот раз автопроизводитель предлагает посмотреть на переднюю часть электрокара. Хотя здесь особо нет ничего важного, заметим, что у модели будут отличные осветительные приборы, в которых светодиодные дневные ходовые огни сочетаются с передним указателем поворота.
Эти комбинированные фары расположены там же, где и фары у нынешнего Bolt, но на предыдущих шпионских фотографиях предполагалось, что они будут перемещены внутрь передней панели. Изменения на этом не остановятся, ведь Bolt EUV будет отличаться более плоской крышей и толстой задней стойкой. Модель будет иметь уникальную заднюю часть с угловым окном и новыми задними фонарями.
В прошлом месяце был представлен интерьер, который отличается более качественными материалами, улучшенным дизайном и более традиционной центральной стойкой, чем у стандартного Bolt. Также ожидается появление цифровой приборной панели и новой информационно-развлекательной системы.
Многие из этих функций, вероятно, будут перенесены в обновленный Bolt, но Chevrolet уже подтвердила, что Bolt EUV станет их первым электромобилем, который предлагает полуавтономную систему вождения Super Cruise.
Наибольшим неизвестным остается трансмиссия, но она может быть унаследована от нынешнего Bolt. Если это так, мы можем ожидать аккумуляторную батарею на 66 кВтч и электродвигатель мощностью 200 л.с. Это позволяет Bolt проехать до 417 км на одной зарядке, но Bolt EUV, скорее всего, пожертвует некоторым запасом хода для стиля и практичности.
Bolt EUV 2022 поступит в производство следующим летом, и модель может быть представлена на выставке CES в следующем месяце.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Сеть магазинов электроники "наказали" на 173 млн грн за использование схемы с "фопами"Вчера, 11:29 - 4995 40
Облгазы, которые включали в платежки на газ "коэффициенты", продолжают это делать - представитель "Нафтогаза"Вчера, 08:12 - 53118 13
Vodafone второй раз за год поднимает стоимость тарифовВчера, 16:45 - 7774 6
ТОП-10 самых популярных электромобилей в УкраинеВчера, 08:01 - 1042 3
Даже если средняя зарплата: эксперт рассказал, сколько нужно для входа на фондовый рынокВчера, 11:10 - 1350 2
Облгазы, которые включали в платежки на газ "коэффициенты", продолжают это делать - представитель "Нафтогаза"Вчера, 08:12 - 53118 13
Vodafone второй раз за год поднимает стоимость тарифовВчера, 16:45 - 7774 6
Сеть магазинов электроники "наказали" на 173 млн грн за использование схемы с "фопами"Вчера, 11:29 - 4995 40
Выплату пенсий и денежной помощи хотят упроститьВчера, 16:00 - 4835
Межбанк: завершение недели будет нестандартнымВчера, 11:15 - 1598
"Укрзализныця" показала обновленные пассажирские вагоны (фото)Вчера, 12:10 - 319
В Израиле предложили необычный способ борьбы с коронавирусом15.12.2020, 12:10 - 1913
Великобритания начала массовую вакцинацию против COVID-19 (фото)08.12.2020, 16:10 - 1482 3
Американцы создали автомобиль с солнечной зарядкой (видео)07.12.2020, 12:17 - 1637
Сингапур первым в мире одобрил продажу выращенного в лаборатории мяса (фото)05.12.2020, 11:00 - 2226 1