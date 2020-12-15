Раскрыты новые подробности о модели Dacia Sandero (фото)

Еще в сентябре компания Dacia показала новые модификации модели Sandero. В продаже модель появится в начале 2021 года.

На днях появилась информация о базовых версиях хэтчбека.

Базовая версия появится в продаже под названием Access. Под капотом будет установлен двигатель Sce объемом 1,5 литра и мощностью 63 лошадиные силы.

Модель получит 15-дюймовые колесные диски, черные бампера, пластиковый руль и зеркала с ручной регулировкой. При этом не будет кондиционера и подогрева кресел, а также стеклоподъемника.

Аудиосистему представит Media Control на два динамика. Еще появится Bluetooth и разъем USB. Машина получит 6 подушек безопасности, светодиодные фары и автоматическую систему торможения. Во Франции за Dacia Sandero в версии Access придется отдать 8690 евро.

Модели Sandero