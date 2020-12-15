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Honor планирует отгрузить более 100 млн смартфонов в 2021 году

Honor планирует отгрузить более 100 млн смартфонов в 2021 году

После отделения от Huawei, Honor получила массу новых возможностей, поскольку к ней теперь неприменимы санкции США. Это касается как программных продуктов, таких как сервисы Google, так и аппаратного обеспечения, включая чипсеты с поддержкой 5G от ведущих производителей. Компания уже ведёт переговоры с такими гигантами, как Qualcomm и MediaTek. Теперь стало известно, что Honor поставила себе цель продать 100 миллионов смартфонов в следующем году.

Как сообщает издание Mydriver, генеральный директор Honor Чжао Минг (Zhao Ming) заявляет, что компания вскоре станет ведущим брендом смартфонов в Китае. Он уверен, что Honor сможет отгрузить не менее 100 миллионов смартфонов в следующем году. Стоит отметить, что Xiaomi преодолевала этот показатель в 2015 и 2018 годах. Сообщается, что Honor пообещала не забывать и о владельцах старых устройств, которые продолжат получать регулярные обновления.

Напомним, что несколько недель назад Huawei продала бренд Honor консорциуму Zhixin New Information Technology Co. Ltd. Сообщается, что сумма сделки составила $15 миллиардов. Ожидается, что Honor уже в ближайшее время начнёт покорение рынка новыми смартфонами с сервисами Google Play и процессорами от именитых чипмейкеров.

По материалам 3dnews.ru
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