Китайские беспилотные аэротакси появятся в европейском небе

Китайская компания EHang сообщила о достижении значимой вехи на пути продвижения к беспилотному городскому воздушному транспорту.

Она стала первой, кто получил разрешение на испытательные полёты аэротакси в воздушном пространстве Европейского Союза. Разрешение действует только в небе над Австрией, но EHang рассчитывает получить доступ к небу по всей Европе.

Разрешение от Управления гражданской авиации Австрии на тестовые полёты аэротакси EHang 216 с регистрационным номером OE-VFA получено девятого декабря. Для этого в ноябре на полигоне под городком Санкт-Мартин в провинции Верхняя Австрия вместе с комиссией управления был совершён тестовый полёт в «очень сложных погодных условиях с сильным ветром и при суровой температуре». Быстрый поиск в Google показал, что «суровая температура» — это в районе 10 °C.

Тем не менее, тестовые взлёты, пролёты и посадки в беспилотном режиме убедили представителей властей, что аппарат EHang 216 — двухместное аэротакси с весом полезной нагрузки 260 кг — можно допустить до испытательных полётов в воздушном пространстве страны.

Напомним, аэротакси EHang 216 может перемещаться на скорости до 130 км/ч в течение примерно 20 минут. В ходе испытаний в Австрии компания рассчитывает обкатать весь спектр задач, связанных с эксплуатацией подобного вида транспорта от обслуживания машин до продвижения услуги в массы. Пожалуй, в мире нет другой такой компании, которая смогла так далеко продвинуться в области создания услуг по перевозке людей и грузов беспилотным транспортом по воздуху «из точки А в точку Б».