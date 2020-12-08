0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 16 0

Китайские беспилотные аэротакси появятся в европейском небе

Китайские беспилотные аэротакси появятся в европейском небе

Китайская компания EHang сообщила о достижении значимой вехи на пути продвижения к беспилотному городскому воздушному транспорту.

Она стала первой, кто получил разрешение на испытательные полёты аэротакси в воздушном пространстве Европейского Союза. Разрешение действует только в небе над Австрией, но EHang рассчитывает получить доступ к небу по всей Европе.

Разрешение от Управления гражданской авиации Австрии на тестовые полёты аэротакси EHang 216 с регистрационным номером OE-VFA получено девятого декабря. Для этого в ноябре на полигоне под городком Санкт-Мартин в провинции Верхняя Австрия вместе с комиссией управления был совершён тестовый полёт в «очень сложных погодных условиях с сильным ветром и при суровой температуре». Быстрый поиск в Google показал, что «суровая температура» — это в районе 10 °C.

Тем не менее, тестовые взлёты, пролёты и посадки в беспилотном режиме убедили представителей властей, что аппарат EHang 216 — двухместное аэротакси с весом полезной нагрузки 260 кг — можно допустить до испытательных полётов в воздушном пространстве страны.

Напомним, аэротакси EHang 216 может перемещаться на скорости до 130 км/ч в течение примерно 20 минут. В ходе испытаний в Австрии компания рассчитывает обкатать весь спектр задач, связанных с эксплуатацией подобного вида транспорта от обслуживания машин до продвижения услуги в массы. Пожалуй, в мире нет другой такой компании, которая смогла так далеко продвинуться в области создания услуг по перевозке людей и грузов беспилотным транспортом по воздуху «из точки А в точку Б».

По материалам 3dnews.ru
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Мир
Смотри также
Весь рынок:Мир Технологии&Авто
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.