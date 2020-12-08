Китайские беспилотные аэротакси появятся в европейском небе

Китайская компания EHang сообщила о достижении значимой вехи на пути продвижения к беспилотному городскому воздушному транспорту.
Она стала первой, кто получил разрешение на испытательные полёты аэротакси в воздушном пространстве Европейского Союза. Разрешение действует только в небе над Австрией, но EHang рассчитывает получить доступ к небу по всей Европе.
Разрешение от Управления гражданской авиации Австрии на тестовые полёты аэротакси EHang 216 с регистрационным номером OE-VFA получено девятого декабря. Для этого в ноябре на полигоне под городком Санкт-Мартин в провинции Верхняя Австрия вместе с комиссией управления был совершён тестовый полёт в «очень сложных погодных условиях с сильным ветром и при суровой температуре». Быстрый поиск в Google показал, что «суровая температура» — это в районе 10 °C.
Тем не менее, тестовые взлёты, пролёты и посадки в беспилотном режиме убедили представителей властей, что аппарат EHang 216 — двухместное аэротакси с весом полезной нагрузки 260 кг — можно допустить до испытательных полётов в воздушном пространстве страны.
Напомним, аэротакси EHang 216 может перемещаться на скорости до 130 км/ч в течение примерно 20 минут. В ходе испытаний в Австрии компания рассчитывает обкатать весь спектр задач, связанных с эксплуатацией подобного вида транспорта от обслуживания машин до продвижения услуги в массы. Пожалуй, в мире нет другой такой компании, которая смогла так далеко продвинуться в области создания услуг по перевозке людей и грузов беспилотным транспортом по воздуху «из точки А в точку Б».
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Возле Рады снова митингуют ФЛПВчера, 11:25 - 1053 11
Правительство готовит законопроект об индексации пенсий для четырех миллионов украинцевПозавчера, 21:30 - 72629 6
Накопительные пенсии в Украине: когда их будут вводитьВчера, 13:02 - 2635 5
Уменьшение налоговой нагрузки: какие взносы и сборы с украинцев могут объединитьВчера, 20:00 - 853 3
НБУ фиксирует повышенный спрос населения на валюту второй месяц подрядВчера, 14:18 - 1120 3
Нацбанк отнес к категории неплатежеспособных еще один банкВчера, 10:15 - 6635
Укроборонпром выясняет, почему «Антонов» остался без заказовВчера, 13:21 - 6406 1
Накопительные пенсии в Украине: когда их будут вводитьВчера, 13:02 - 2635 5
Курс наличного доллараВчера, 12:45 - 2450
Сегодня последний день подачи заявления на получение пособия на детейВчера, 17:03 - 1885
В Израиле предложили необычный способ борьбы с коронавирусомВчера, 12:10 - 626
Великобритания начала массовую вакцинацию против COVID-19 (фото)08.12.2020, 16:10 - 1198 3
Американцы создали автомобиль с солнечной зарядкой (видео)07.12.2020, 12:17 - 1387
Сингапур первым в мире одобрил продажу выращенного в лаборатории мяса (фото)05.12.2020, 11:00 - 1936 1
Ученый подсчитал стоимость планеты Земля30.11.2020, 12:55 - 3861 12