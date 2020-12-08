Amazon представил свой первый электромобиль (фото)

Компания Amazon показала свой первый электромобиль.
Речь идет о городском беспилотном такси с пятым уровнем автономности, в котором нет привычных органов управления. Этот электрокар называется Zoox.
По сути это четырехместная электрическая карета, в которой пассажиры сидят друг напротив друга. Машина способна передвигаться в обоих направлениях и по замыслу авторов полностью управляется компьютером.
При длине всего в 3,63 метра Zoox может похвастаться достаточно большой батареей на 133 киловатт-часа. Запас хода не уточняется, но батареи должно хватать минимум на одну 16-часовую смену, что для городского такси более чем достаточно. Максимальная скорость прототипа составляет 121 км/ч.
Фото: zoox.com/vehicle/
Несмотря на пятый уровень автономности, создатели машины позаботились и о пассивной безопасности. Утверждается, в конструкции автомобиля применены 270 инноваций, включая подушки безопасности, которые спасают жизнь в авариях во время движения в обоих направлениях. Последнее важно, поскольку, где у машины перед, а где зад, вы вряд ли определите.
Фото: zoox.com/vehicle/
Сроки появления Zoox в такси не называются, но компания подтвердила планы испытаний электромобилей на улицах Сан-Франциско, Лас-Вегаса и Фостер Сити.
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