Киев за год потерял 6 позиций в рейтинге «умных» городов

Киев занял 98 место в рейтинге «умных» городов. По сравнению с 2019 годом, Киев опустился на 6 ступенек. Город уступил Джакарте, Мумбаю и Боготе.

Об этом свидетельствуют результаты Smart City Index 2020.

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Индекс Smart City определяется на основе экономических и технологических показателей городов. Также он учитывает мнение жителей о том, насколько их города «умны».



Таблица: Smart City Index 2020

Индекс 2020 года составляли на основе опросов жителей из 109 городов мира. В частности, исследовали здравоохранение и безопасность, мобильность, мероприятия, возможности и управление.

В Киеве действуют более 40 smart city-проектов. В 2019 году в городе запустили приложение Kyiv Smart City по концепции «города в смартфоне».

В сфере е-демократии Киев стал первым городом в Украине, где начали «Общественный бюджет». Более 1 300 проектов развития города победили в программе и получили финансирование.

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