AstraZeneca приобрела фармкомпанию за почти $40 миллиардов

Шведско-британская компания AstraZeneca приобрела за 39 миллиардов долларов американскую компанию Alexion Pharmaceuticals, специализирующуюся на разработке препаратов для лечения редких заболеваний.
Об этом сообщает Market Watch.
Акционеры Alexion Pharmaceuticals получают по 60 долларов наличных и 2,12 американской депозитарной расписки AstraZeneca за каждую акцию.
После объявления о покупке, акции AstraZeneca упали на 9% на бирже в Лондоне, а стоимость акций Alexion Pharmaceuticals взлетела на 30%.
Отмечается, что сделка должна еще быть одобрена акционерами обеих компаний.
Напомним, Оксфордский университет и компания AstraZeneca опубликовали результаты заключительного этапа испытания своей совместной вакцины от COVID-19: препарат оказался в среднем эффективен в 70% случаев заболевания.
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