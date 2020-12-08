Перегруженные фуры: За прошедшую неделю начислили штрафов на 2 миллиона

Инспекторы “Укртрансбезопасности” в сотрудничестве с Нацполицией по итогам 7-13 декабря проверили более 9 тысяч транспортных средств и начислили свыше 2 миллионов гривен платы за перегруз.

Об этом сообщает пресс-служба Мининфраструктуры.

Отмечается, что в разрезе регионов больше всего платы за проезд начислено в Херсонской, Одесской и Черкасской областях.

При этом, за вторую неделю ноября в сравнении с неделей 30 ноября – 6 декабря показатели эффективности габаритно-весового контроля повысились в Волынской, Днепропетровской и Киевской областях.

Напомним, с 30 ноября по 6 декабря инспекторы “Укртрансбезопасности” в сотрудничестве с Нацполицией проверили почти 12 тысяч транспортных средств и начислили 1,6 млн грн платы за перегруз.

За 11 месяцев 2020 года за перегруз на дорогах “Укртрансбезопасностью” было начислено 127 миллионов гривен штрафов.