Перегруженные фуры: За прошедшую неделю начислили штрафов на 2 миллиона

Инспекторы “Укртрансбезопасности” в сотрудничестве с Нацполицией по итогам 7-13 декабря проверили более 9 тысяч транспортных средств и начислили свыше 2 миллионов гривен платы за перегруз.
Об этом сообщает пресс-служба Мининфраструктуры.
Отмечается, что в разрезе регионов больше всего платы за проезд начислено в Херсонской, Одесской и Черкасской областях.
При этом, за вторую неделю ноября в сравнении с неделей 30 ноября – 6 декабря показатели эффективности габаритно-весового контроля повысились в Волынской, Днепропетровской и Киевской областях.
Напомним, с 30 ноября по 6 декабря инспекторы “Укртрансбезопасности” в сотрудничестве с Нацполицией проверили почти 12 тысяч транспортных средств и начислили 1,6 млн грн платы за перегруз.
За 11 месяцев 2020 года за перегруз на дорогах “Укртрансбезопасностью” было начислено 127 миллионов гривен штрафов.
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