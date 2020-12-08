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Швеция рассматривает возможность перехода на цифровые валюты

Швеция рассматривает возможность перехода на цифровые валюты

Правительство Швеции намерено исследовать возможность перехода на цифровые валюты, у Центрального банка страны уже есть пилотный проект криптовалюта.

Об этом сообщает Bloomberg.

Пер Болунд, министр финансовых рынков Швеции, рассказал, что исследования по переходу на криптовалюты, начатое 11 декабря, планируется завершить до конца ноября 2022 года.

“Определяющим фактором является безопасная работа рынков цифровых валют, а также возможность равного доступа к ним у каждого. В зависимости от того, как будет создана криптовалюта и какие технологии будут применены, это будет иметь значительное влияние на всю финансовую систему”, – отмечает он.

В октябре использование наличных в Швеции снизилось до наименьшего за всю историю уровня – до 10% всех расчетов. В частности, пандемия ускорила отказ людей от банкнот и монет.

Швеция – одна из первых стран, которые рассматривают внедрение криптовалют. Их Центральный банк уже представил пилотный проект электронной кроны, основанный на аналогичной с Bitcoin блокчейн-технологии.

В 2018 году страну признали мировой лидером в достижении “безналичного общества” по проценту расчетов к ВВП.

По материалам Економічна Правда
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