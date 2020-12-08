С 19 декабря в Украине будут действовать дополнительные карантинные ограничения

Кабинет министров Украины ввел новые карантинные ограничения, которые начнут действовать уже с 19 декабря по всей территории Украины.

Об этом сообщили на сайте Правительственного портала.

В частности, новые ограничения запрещают:

Проведение в учебных заведениях массовых мероприятий (спектаклей, праздников, концертов) с участием детей из более чем одной группы/класса и в присутствии посетителей.

Проведение в развлекательных заведениях и заведениях общественного питания праздничных мероприятий, банкетов, мастер-классов, публичных событий.

Прием посетителей в музеях, на выставках, в галереях и т.д., если в залах присутствуют более одного человека на 10 кв. метров.

Работа заведений общественного питания с 23:00 до 7:00 (кроме доставки и заказов на вынос). Проведение расчетных операций прекращается после 22:00. В ночь с 31.12 на 01.01 работа ресторанов и кафе будет разрешена до 01:00.

Религиозные мероприятия: в помещении при условии присутствия более одного человека на 5 кв. метров, на открытом воздухе при условии несоблюдения дистанции 1,5 метра между присутствующими.

Ограничения, которые продолжают работать без изменений (запрещается):

Пребывание в общественном транспорте и общественных местах без надетой маски, а также пребывание на улице без документов, удостоверяющих личность. Самовольное оставление места изоляции или обсервации.

Проведение массовых культурных (в т.ч. концертов), спортивных, социальных, рекламных и других мероприятий, в которых принимает участие более 20 человек и не соблюдена дистанция в 1,5 м между участниками (исключение: официальные и профессиональные спортивные мероприятия без зрителей, экзамены для нотариата и мероприятия, необходимые для обеспечения работы органов власти).

Работа кинотеатров и заведений культуры с наполненностью более 50% мест одного зала.

Перевозка в пассажирском транспорте пассажиров в количестве больше, чем количество сидячих мест (кроме метро).

Проведение дискотек, работа ночных клубов и заведений общественного питания с организацией досуга.

Размещение в заведениях питания более 4 совершеннолетних лиц за одним столом и когда расстояние между столами менее 2 метров.

Работа субъектов хозяйствования, в которых работники не обеспечены масками, не нанесена маркировка дистанции между клиентами в 1,5 метра, а посетители не имеют правильно надетых средств индивидуальной защиты.

Деятельность заведений по размещению (кроме гостиниц, реабилитационных центров для людей с инвалидностью, санаторно-курортных учреждений).

Посещение учебных заведений группами более 20 человек, кроме учреждений дошкольного, общего среднего, внешкольного и специализированного художественного образования.

Посещение учебных заведений в случае, когда на самоизоляции находится более 50% учащихся и персонала учебного заведения.

Работа спортивных залов и фитнес-центров, если в них находится более одного человека на 20 квадратных метров.

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