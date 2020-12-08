Украина примет участие в разработке израильской вакцины от COVID

Украина и Израиль совместно будут работать над созданием израильской вакцины от COVID-19. Также украинские и израильские ученые будут обмениваться информацией о действенности вакцины.
Об этом сообщает пресс-служба посольства Украины в Израиле в Facebook.
Такие договоренности были достигнуты в ходе встречи посла Украины в Израиле Евгения Корнейчука с министром здравоохранения Израиля Йоэлем Эдельштейном.
Кроме этого, стороны обсудили вопросы сотрудничества в рамках борьбы с пандемией.
Едельштейн отметил, что Израиль будет содействовать быстрому получению Украиной вакцины от COVID-19 известных международных компаний, которые уже получили утверждения FDA или находятся на окончательной стадии его получения.
Кроме того, собеседники договорились изучить квоты на привлечение работников по уходу за пожилыми людьми в рамках “Соглашения между Кабмином Украины и правительством Израиля о временном трудоустройстве украинских работников в отдельных отраслях на рынке труда Израиля”.
Также они обсудили дальнейшее развитие сотрудничества между странами в сфере медицинского туризма в обоих направлениях.
Напомним, ранее Израиль подписал контракт с компанией Pfizer. Компания продаст Израилю 8 млн доз вакцины, которых хватит для 4 млн граждан.
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