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В Украине рекордная задолженность по зарплате за последние 10 лет

В Украине рекордная задолженность по зарплате за последние 10 лет

В Украине растет задолженность по зарплате. По состоянию на 1 ноября сумма составляла почти 3,8 млрд грн и является рекордной за последние десять лет.

Как менялся долг по зарплате в стране в 2010-2020 годах, а также как он изменился с начала этого года, рассказывает портал «Слово и дело».

В течение последних десяти лет долги по зарплате в Украине то росли, то снижались. Сравнительно небольшая задолженность была в 2012 и 2013 годах (по состоянию на 1 ноября) – 834,2 млн и 925,9 млн грн соответственно. За непростой для страны 2014 год невыплаты по зарплатам до ноября составили 2 млрд 205,8 млн грн. Затем в течение двух лет задолженность немного снизилась.

Разными темпами задолженность начала расти с 2017 года:

  • в ноябре 2017-го сумма долга по зарплате составила 2 млрд 457,6 млн грн,
  • в 2018-м – 2 млрд 883,6 млн грн,
  • в 2019-м – 3 млрд 438 млн.

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В ноябре текущего года сумма невыплаченной зарплаты составляет уже 3 млрд 791,7 млн грн, в основном это экономически активные предприятия. Наибольшая задолженность – в отрасли промышленности.

По сравнению с январем долги по зарплате выросли на 25%. Лидирует Донецкая область – 921,4 млн грн, затем с большим отрывом идет Киев – 361,3 млн. Наименьшие долги в Черновицкой и Закарпатской областях.


Инфографика: “Слово и дело”

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По материалам Слово и Дело
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