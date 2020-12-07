Топ-категории в реестре должников - Опендатабот (инфографика)

Более 2 миллионов украинцев значатся в реестре должников. За год их количество выросло на 18%. Должниками стали еще 300 тысяч человек.

Об этом пишет в исследовании Опендатабот.

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В 2020 году больше всего должников появилось в следующих категориях:

Взыскание задолженности по оплате коммунальных услуг – количество таких должников выросло на 36% за год (это +57 тысяч человек).

Взыскание средств (например, кредиты) – на 24% за год (+150 тысяч человек).

Взыскание штрафов по делам об административных правонарушениях в сфере безопасности дорожного движения – на 22% за год (+96 тысяч).

Взыскание штрафов по делам об административных правонарушениях – на 21% за год (+70 тысяч).

Рост количества должников можно связать с несколькими причинами. Это задолженности украинцев, возникшие во время карантина, и увеличение процента долгов, продаваемых коммунальными службами и банками профессиональным коллекторским компаниям. Значительное влияние на заполнение Единого реестра должников возымели введение видеофиксации нарушений ПДД и появление инспекции по парковке.

Какие ограничения возможны из-за попадания в реестр должников:

Запрет на выезд из страны

Блокирование денег на счетах в банках и запрет открывать новые счета

Запреты на продажу и покупку авто и недвижимости

Взыскание задолженности со всех официальных доходов.

Справка Finance.ua:

Украинцы значительно нарастили свои долги за коммунальные услуги. В Верховной Раде разработали проект закона №3613, в случае одобрения которого гражданам придется либо погасить свои долги, либо составить договор о реструктуризации долгов. Иначе должника ждет суд.

Размер алиментов в 2021: в проекте бюджета-2021 заложили новые размеры прожиточного минимума, к которому привязаны алименты. С 1 января, а точнее, даже с 1 декабря 2020 г. алименты возрастут; гарантированный размер алиментов составляет 50% от прожиточного минимума на ребенка соответствующего возраста. Поэтому на детей до 6 лет с 1 декабря нужно платить 961 гривну в месяц, на детей постарше – 1198 гривен.

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