Топ-категории в реестре должников - Опендатабот (инфографика)

Более 2 миллионов украинцев значатся в реестре должников. За год их количество выросло на 18%. Должниками стали еще 300 тысяч человек.
Об этом пишет в исследовании Опендатабот.
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В 2020 году больше всего должников появилось в следующих категориях:
Рост количества должников можно связать с несколькими причинами. Это задолженности украинцев, возникшие во время карантина, и увеличение процента долгов, продаваемых коммунальными службами и банками профессиональным коллекторским компаниям. Значительное влияние на заполнение Единого реестра должников возымели введение видеофиксации нарушений ПДД и появление инспекции по парковке.
Какие ограничения возможны из-за попадания в реестр должников:
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