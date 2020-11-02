Могут ли за долги выселить из квартиры - разъяснение Минюста

Сама по себе неуплата коммунальных услуг не является основанием для выселения.

Об этом пишет Минюст на странице FACEBOOK.

Поставщик услуг, которому задолжал потребитель, прежде всего обращается в суд для выдачи судебного приказа или в порядке искового производства. После этого предприятие обращается в государственную исполнительную службу или к частному исполнителю, которые и начинают принудительное взыскание долга, в том числе путем наложения ареста на имущество.

Сумма долга

Если сумма, подлежащая взысканию по исполнительному производству, не превышает 20 размеров минимальной заработной платы, обращение взыскания на единственное жилье должника и земельный участок, на котором находится такое жилье, не производится. В таком случае исполнитель обязан принять меры для исполнения решения за счет другого имущества должника.

Если сумма задолженности должника за жилищно-коммунальные услуги превысила 20 минимальных заработных плат (по состоянию на октябрь 2020 года это 100 000 грн), исполнитель вправе наложить на единственное жилье такого должника арест.

Предоставление каких услуг населению могут прекратить в случае их неуплаты или оплаты не в полном объеме.

Законодательством Украины не предусмотрена возможность прекращать поставки тепла и холодной воды и водоотвода населению за долги. В случае наличия у потребителя задолженности поставщик этих услуг может обращаться для взыскания в суд.

При этом поставщики газа и электроэнергии имеют право на прекращение предоставления услуг.

Справка Finance.ua