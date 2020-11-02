Могут ли за долги выселить из квартиры - разъяснение Минюста

Сама по себе неуплата коммунальных услуг не является основанием для выселения.
Об этом пишет Минюст на странице FACEBOOK.
Поставщик услуг, которому задолжал потребитель, прежде всего обращается в суд для выдачи судебного приказа или в порядке искового производства. После этого предприятие обращается в государственную исполнительную службу или к частному исполнителю, которые и начинают принудительное взыскание долга, в том числе путем наложения ареста на имущество.
Сумма долга
Предоставление каких услуг населению могут прекратить в случае их неуплаты или оплаты не в полном объеме.
Законодательством Украины не предусмотрена возможность прекращать поставки тепла и холодной воды и водоотвода населению за долги. В случае наличия у потребителя задолженности поставщик этих услуг может обращаться для взыскания в суд.
При этом поставщики газа и электроэнергии имеют право на прекращение предоставления услуг.
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