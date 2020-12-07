Госбанки в июне-ноябре списали неработающие кредиты на 111 млрд грн - НБУ

Глава НБУ Кирилл Шевченко заявил, что важный тренд этого года в банковском секторе – снижение уровня неработающих кредитов.

“Еще в июле 2017 года Украина по этому показателю была на первом месте в мире. 58% всех кредитов на тот момент в украинских банках были неработающими. Такой результат – это наследство прошлых лет, когда стандарты оценки заемщиков были низкими, кредитование связанных лиц – распространенным явлением, а права кредиторов недостаточно были защищены.

В 2020 году мы начали активную работу по очистке банков от ненужного бремени. Весной правительство приняло решение об инструментах реструктуризации NPL в госбанках, а в конце июня Совет по финстабильности – представлены трехлетние планы по очистке.

С тех пор процесс по снижению NPL сдвинулся с полумертвой точки. За третий квартал доля неработающих кредитов сократилась на 2.9 п.п. до 45,6% кредитного портфеля. В октябре этот процесс продолжился и на 1 ноября доля NPL составляет 43,4%. Существенную работу выполнили государственные банки, которые в июне-ноябре списали 111 млрд грн зарезервированной задолженности. Это позволило им впервые за долгое время уменьшить долю NPL в своих портфелях ниже 60%.

Конечно, сегодня неработающие кредиты не давят на прибыльность банков и их капитал. Так как уровень резервирования постоянно растет и сегодня превышает 90%. Однако такая доля неработающих кредитов – это не только бремя для банков, но и вопросы их инвестиционной привлекательности, которую нужно повышать.

Поэтому мы советуем госбанкам продолжить выполнять трехлетние планы по сокращению неработающих кредитов. Всем банкам следует и в дальнейшем активно мониторить и обеспечивать работу с неработающими кредитами”.

Кстати, портал Finance.ua проанализировал кредитные предложения большинства украинских банков. Лучшие мы отобрали в специальном сервисе.